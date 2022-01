De economische bedrijvigheid in de eurozone heeft het laagste niveau in bijna een jaar tijd bereikt, blijkt maandag uit de inkoopmanagersindex van de Britse onderzoeker IHS Markit. De graadmeter is teruggevallen naar 52,4 punten, tegen 53,3 vorige maand.

Vooral de groei van de vraag in de dienstensector is vrijwel stilgevallen doordat in veel landen beperkingen gelden als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Ook prijsstijgingen van consumptiegoederen spelen een rol.

De Markit-index geldt als een belangrijke graadmeter voor de stand van de economie in de eurozone. Analisten hadden een hoogte van 54,6 punten voorspeld, waar het werkelijke cijfer dus bij achterblijft.

Er zit ook goed nieuws in de nieuwe cijfers. De Duitse bedrijvigheid leeft op, doordat blokkades in de bevoorradingsketens langzaam maar zeker verdwijnen. Andere grote economieën, zoals Frankrijk, profiteren daar dan weer in mindere mate van.