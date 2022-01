Accell, de eigenaar van fietsenmerken als Batavus en Sparta, wordt overgenomen door een consortium onder leiding van de Amerikaanse investeerder KKR. Accell kwam met het consortium een overnameprijs van 1,6 miljard euro overeen, maken de partijen maandag bekend. De Nederlandse investeringsmaatschappij Teslin vergroot haar belang in het bedrijf.

Accell en de overnemende partijen denken dat het beursgenoteerde bedrijf beter af is in private handen en onderhandelden daarom sinds november over een overname. Accell denkt op deze manier op de lange termijn beter te kunnen groeien. De overnamesom van 1,6 miljard euro komt neer op 58 euro per aandeel, 26 procent boven de slotkoers van vrijdag.

Op dit moment zijn investeringsmaatschappijen Teslin en Hoogh Blarick de grootste aandeelhouders met een belang van respectievelijk 10,8 procent en 7,5 procent. Hoogh Blarick verkoopt het volledige belang aan het consortium. Teslin, dat deel uitmaakt van het consortium, zal na de overname 12 procent van de aandelen bezitten.

De overname is onder voorbehoud en moet nog worden goedgekeurd door concurrentiewaakhonden.

In 2017 ontving Accell al eens een overnamebod van investeerder Pon, maar dat bod vond het bedrijf te laag. In 2020 had Pon 9,48 procent van Accell in handen, maar dit jaar verkocht de investeerder zijn volledige belang in het bedrijf.