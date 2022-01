De Turkse minister van Financiën Nureddin Nebati denkt dat de inflatie in het land de komende maanden nog verder oploopt. Hij verwacht een piek op zo'n 40 procent, zo zei hij op een bijeenkomst met economen en analisten in Istanboel.

De inflatie in Turkije steeg de afgelopen maanden flink. Turken betaalden in december 36 procent meer voor goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was de grootste stijging sinds 2002.

Niet alleen de hogere energieprijzen spelen een rol bij de stijgende inflatie, maar ook het beleid van Recep Tayyip Erdogan. De Turkse president liet al meermaals de rente verlagen, omdat hij denkt dat dit inflatie tegengaat.

Dat druist echter in tegen het advies van de meeste economen. Die stellen dat de rente in tijden van hoge inflatie juist verhoogd moet worden om zo de prijsstijgingen te kunnen beteugelen.

Ook met de Turkse centrale bank ligt Erdogan niet altijd op een lijn. Sinds 2019 zijn al drie centralebankpresidenten ontslagen vanwege meningsverschillen over het monetaire beleid.

De Turkse president sloeg deze week een mildere toon aan en verklaarde dat de rente in het land in een gematigder tempo omlaag zal worden gebracht, zodat de leenkosten geleidelijk kunnen dalen en de Turkse lira in 2022 langzaam sterker kan worden.

De Turkse munt verloor vorig jaar bijna de helft van de waarde ten opzichte van de dollar, vooral als gevolg van de lagere rente.