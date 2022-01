Dick Benschop, president-directeur van luchthaven Schiphol, vindt dat er dit jaar een besluit genomen moet worden over de opening van Lelystad Airport. Volgens hem moet dan niet alleen bekend zijn wanneer de luchthaven opent, maar ook hoe, zei hij in televisieprogramma WNL Op Zondag.

De luchthaven ligt al jaren klaar voor gebruik, maar oppositie- én coalitiepartijen zijn kritisch. Zo is er veel discussie hoe een extra luchthaven valt te rijmen met de klimaatdoelen. Ook zijn er zorgen over de overlast voor de naaste omgeving op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving.

De opening van Lelystad Airport was door de coronacrisis al uitgesteld tot november vorig jaar en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op.

Nog altijd is er geen knoop doorgehakt over de definitieve opening van de luchthaven. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er dit jaar een beslissing genomen moet worden over Lelystad Airport.

Schiphol-topman noemt randvoorwaarden voor opening Lelystad Airport

Benschop maant de politiek tot tempo. "Ik zou heel blij zijn als dit jaar een besluit over de opening genomen wordt. Het gaat daarbij niet alleen om wanneer, maar ook hoe de combinatie Schiphol en Lelystad eruitziet."

Wel is er volgens hem een aantal randvoorwaarden. Hij vindt dat de invloed op de omgeving "zowel qua geluid als met andere uitstoot" zal moeten worden verminderd. Daarnaast wees hij erop dat de luchtvaartsector met de uitstoot van CO2 ook een impact heeft op de wereld. "Daar gaan we nu echt werk van maken."

De Schiphol-topman blijft een uitgesproken voorstander van Lelystad Airport. Eerder sprak hij de verwachting uit dat het aantal vliegbewegingen van voor de coronacrisis weer wordt bereikt, waardoor Lelystad nodig zal zijn. Lelystad moet vakantievluchten overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt.