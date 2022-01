De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geoordeeld dat de statiegeldplicht ook geldt voor flessen drank waaraan suiker of water is toegevoegd. Dat heeft de inspectie laten weten aan het consumentenprogramma Kassa. Het niet naleven van de statiegeldplicht wordt per direct verboden. De ILT geeft aan vanaf juni hierop te gaan handhaven.

Aanleiding voor de uitspraak is een onderzoek van Kassa en Recycling Netwerk Benelux (RNB) afgelopen november, waarbij ze zagen dat supermarkten soms onterecht geen statiegeld heffen op sommige sapflessen.

Sinds de zomer van 2021 wordt statiegeld geheven op kleine plastic flesjes van minder dan 0,75 liter. Wie de flesjes inlevert bij een supermarkt of andere verkopers, krijgt 15 cent statiegeld terug.

In verschillende supermarkten zouden in ieder geval vijftien producten, vaak van het eigen merk, te vinden zijn waar geen statiegeld op zit. Het ging om flessen in onder meer Albert Heijn en Jumbo, maar ook bij PLUS, Lidl en de recent overgenomen supermarkt Coop. De supermarkten hebben mogelijk prijsvoordeel gehad, omdat op soortgelijke flessen wel statiegeld zit.

Voor sappen hoeven supermarkten weliswaar geen statiegeld te vragen, maar die uitzondering geldt alleen als het om een 100 procent sap gaat. Is bijvoorbeeld suiker of water toegevoegd, dan moet er wel sprake zijn van statiegeld. Daar lijkt het mis te gaan.

Recycling Netwerk Benelux diende na dit onderzoek een handhavingsverzoek in bij de ILT, die oordeelde dat voor dit soort sapflessen wel statiegeld moet worden betaald.

"De vlag hangt uit", reageert Robbert van Duin, voorzitter van het RNB, tegenover Kassa. "Deze uitspraak doet de statiegeldwet correcter naleven. We zullen minder van die plastic flessen in het milieu terugvinden. Statiegeld doet immers het aantal plastic flesjes in de natuur met 70 tot 90 procent dalen."

Kassa staat zaterdag in het teken van de statiegeldplicht. De aflevering start om 19.05 uur op NPO1.