De allerrijksten op aarde hebben na een slechte beursweek gezamenlijk vele tientallen miljarden aan vermogen zien verdampen, zo ook Tesla-topman Elon Musk en Jeff Bezos, de oprichter van webgigant Amazon. Bezos raakte daarmee zijn tweede plaats in de top tien van de meest vermogende personen ter wereld kwijt.

De markten waren afgelopen week in de ban van de rentevrees. De rentes op de obligatiemarkten zitten in de lift door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief dit jaar flink gaat verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor risicovollere beleggingen als aandelen en voor techaandelen in het bijzonder.

Bezos verloor in de afgelopen beursweek 19,5 miljard dollar (17,2 miljard euro), zo becijfert zakenblad Forbes zaterdag. Hij is met een geschat vermogen van 190,7 miljard dollar nu goed voor de derde plaats op de ranglijst. Bernard Anault en de familie achter Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) overvleugelden hem.

Ook Musk, met een vermogen van 244,2 miljard dollar de rijkste man op aarde, ontsnapte niet aan de beursmalaise: hij leverde 23,9 miljard in. Bill Gates van Microsoft, Larry Ellison van Oracle en Larry Page van Google zagen gezamenlijk ruim 18 miljard dollar in rook opgaan.

Dat Netflix afgelopen vrijdag in een dag ruim een vijfde van zijn beurswaarde verloor, zag medeoprichter en co-CEO Reed Hastings waarschijnlijk ook direct terug. Zijn geschatte vermogen daalde met 1 miljard naar 4,1 miljard dollar.