Een bestaande koopwoning was in december gemiddeld 20,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging van jaar op jaar ooit, zo blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, die sinds 1995 de statistieken bijhouden.

Een bestaande koopwoning werd over heel 2021 gemiddeld 15,2 procent duurder, blijkt uit de cijfers. Het gaat om de grootste prijsstijging sinds 2000. De stijging is bijna twee keer zo groot als in 2020. Destijds was een bestaande koopwoning gemiddeld 7,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Na een hoogtepunt in 2008 daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland. In juni 2013 werd het dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in 2013 lagen de prijzen in december 2021 ruim 85 procent hoger. In de laatste maand van vorig jaar werd gemiddeld zo'n 400.000 euro betaald voor een bestaande koopwoning.

De forse prijsstijging van bestaande koopwoningen in Nederland komt onder meer door de makkelijke financiering. Zo profiteren huizenkopers al lange tijd van een historisch lage hypotheekrente. Bovendien is er steeds minder aanbod van te koop staande woningen, wat de prijs opdrijft.

Koopwoning werd vorig jaar in alle provincies duurder

In alle provincies werden koopwoningen vorig jaar duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 19,2 procent het grootst in Flevoland. Het kleinst was de prijsstijging in Limburg, waar de prijzen van bestaande koopwoningen in 2021 gemiddeld met 13,5 procent stegen.

Van de vier grootste steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) was alleen de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Utrecht met 16 procent groter dan gemiddeld in Nederland.

Juist minder woningen verkocht dan jaar daarvoor

Het aantal woningtransacties bedroeg in 2021 ruim 226.000 woningen. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. In alle provincies werden minder woningen verkocht. Opvallend: in 2020 werden in alle provincies juist meer woningtransacties genoteerd vergeleken met het jaar daarvoor.

Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht lag het aantal woningtransacties vorig jaar lager. Alleen in Amsterdam werden 8,1 procent meer koopwoningen verkocht dan een jaar eerder.

Grootste stijging bij twee-onder-een-kapwoning

In 2021 waren alle woningtypen duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 16 procent het grootst bij twee-onder-een-kapwoningen. Het kleinst was de prijsstijging bij appartementen: 13,3 procent. Vrijstaande huizen, tussenwoningen en hoekwoningen werden gemiddeld 15 procent duurder dan een jaar eerder.

Bij alle woningtypen was sprake van minder transacties dan een jaar eerder. Met 5 procent was de daling het grootst voor twee-onder-een-kapwoningen.