Tot en met 11 januari heeft de overheid via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijna 7,3 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerden van de watersnood in Limburg. Dat schrijft minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrag is uitgekeerd aan in totaal 296 gedupeerden. Bij de RVO zijn tot dusver 2.775 meldingen gedaan van ontstane schade door het hoogwater van afgelopen zomer. Bij 2.496 daarvan staat de inventarisatie van de schade gepland of is deze al uitgevoerd. Volgens de minister is de verwachting dat het aantal meldingen de komende tijd verder oploopt.

De extreme wateroverlast zorgde voor zo'n 1,8 miljard euro aan schade. Het demissionaire kabinet besloot na de ramp om de onverzekerbare schade te vergoeden via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De RVO is verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan. De gedupeerden konden tot 16 december hun schade doorgeven.

In november klonk nog kritiek vanuit een van de burgemeesters in het getroffen gebied, Daan Prevoo van Valkenburg. Volgens hem was er bijna vier maanden na de ramp "nog geen cent uitgekeerd".

Yesilgöz-Zegerius schrijft aan de Kamer dat er door de RVO en taxateurs "hard wordt gewerkt" aan een snelle afwerking van de meldingen en de daaropvolgende uitbetaling.