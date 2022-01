Het kabinet zal dinsdag nog geen beslissing nemen over de versoepeling van het thuiswerkadvies. Daarmee blijft het advies om thuis te werken, tenzij het niet anders kan, voorlopig nog even van kracht. Dat heeft minister-president Mark Rutte vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad.

Rutte noemt het "ergerlijk" dat het nog niet mogelijk is om terug naar kantoor te gaan. Volgens de premier kan het niet omdat er in Nederland dagelijks zo'n 60.000 positieve coronatests worden geteld.

"We weten niet wanneer we op de piek zitten. Een terugkeer naar het kantoor zal weer leiden tot extra besmettingen en dus ziekenhuisopnames. We moeten eerst kijken wat de precieze verhouding tussen die twee factoren is", aldus Rutte.

Waar het kabinet nog niet naar een versoepeling van het thuiswerkadvies kijkt, wordt er wel gesproken over de eventuele heropening van de horeca- en cultuursector.

Vakbond FNV opperde vrijdag dat het thuiswerkadvies versoepeld moet worden als de twee sectoren weer open mogen, maar dat zal dus niet gebeuren. Daarmee blijft het strikte thuiswerkadvies dat sinds november geldt voorlopig dus nog in stand.