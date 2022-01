Verhuurplatform Airbnb heeft een regeling op poten gezet voor wie een appartement in de app heeft geboekt, maar zijn reis in het water zag vallen door coronamaatregelen. Iedereen die vanaf 1 december heeft geboekt en in die situatie zit, krijgt de helft van het bedrag terug dat ze niet via de verhuurder krijgen.

Bij Airbnb beslissen verhuurders zelf over hun annuleringsvoorwaarden. De een zal bij een annulering dus de volledige som terugbetalen, bij een ander zal het maar een deel zijn en bij nog een ander kan er überhaupt niet geannuleerd worden.

Omdat de omikronvariant nu opnieuw tot lockdowns en reisbeperkingen leidt, heeft een aantal Airbnb-klanten een reis moeten annuleren. Als zij niet het volledige bedrag terugkrijgen van degene bij wie ze een appartement huren, betaalt Airbnb de helft van dat overgebleven bedrag terug.

Daar trekt het bedrijf in eerste instantie 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro) voor uit. De maatregelen gelden met terugwerkende kracht, maar gaan niet op als de accommodatie geboekt is toen de beperkende maatregelen al van kracht waren.

Daarnaast komt Airbnb in de eerste helft van dit jaar met een reisverzekering voor zijn gebruikers. Hoe die verzekering er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.