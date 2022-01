PostNL gaat zijn proef uitbreiden waarbij post- en pakketbezorgers melding kunnen maken van eenzaamheid bij mensen thuis. Dat schrijft het bedrijf vrijdag. De bezorgdienst begon in het najaar van 2020 met een vergelijkbaar probeersel onder pakketbezorgers in een wijk van de gemeente Rotterdam. Die wordt nu uitgebreid naar tien extra gemeentes en postbezorgers kunnen zich nu ook aanmelden.

Post- en pakketbezorgers kunnen als onderdeel van de proef een cursus volgen om eenzaamheid bij mensen te signaleren. Als ze bij het bezorgen van de post vermoeden dat iemand eenzaam thuiszit, kunnen ze dat melden bij een plaatselijke welzijnsorganisatie. De organisatie komt dan binnen twee dagen langs om te kijken of de persoon in kwestie in orde is.

De resultaten van de initiële proef waren heel positief, waardoor de proef nu wordt uitgebreid, laat PostNL weten. "Alle vijftien bezorgers van de wijk Hillegersberg-Schiebroek stonden ervoor open en hebben de training gevolgd. De meeste van hen hebben ook meteen meldingen van eenzaamheid gedaan", aldus een woordvoerder.

Na de succesvolle start in de Rotterdamse wijk, wordt de proef per vrijdag uitgebreid naar de gemeenten Soest en Baarn. Het postbedrijf heeft de ambitie om dit project uit te breiden naar grotere delen van het land, met meerdere externe partners.

"Naast het bezorgen van post en pakketten bieden we graag de spreekwoordelijke extra helpende hand. Dat sluit prachtig aan op onze ambitie om de favoriete bezorger te zijn en te blijven", zegt PostNL-directeur Liesbeth Kaashoek.