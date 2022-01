De vleesvervangerproducent LikeMeat schort zijn samenwerking met Ali B op nu blijkt dat er aangifte van verkrachting is gedaan tegen de The voice of Holland-coach. Ali B maakte reclame voor vegetarische Marokkaans gekruide 'kipstukjes' onder de naam Mocro Flavour. Ook de online supermarkt Picnic heeft het product uit haar assortiment gehaald.

"We hebben in overleg met Ali B besloten om de samenwerking op te schorten tot het onderzoek afgelopen is", zegt een woordvoerder van LIVEKINDLY, het moederbedrijf van LikeMeat, tegen NU.nl. Het product werd ook via Picnic en Albert Heijn verkocht. Picnic haalde het al uit zijn assortiment.

The voice of Holland-coach Ali B ligt sinds zaterdag onder vuur omdat hij beschuldigd wordt van seksueel ongepast gedrag. Donderdag bleek dat door een ex-kandidate van de talentenjacht aangifte van verkrachting is gedaan tegen hem.

Er werden de afgelopen dagen ook beschuldigingen geuit aan het adres van onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en oud-coach Marco Borsato vanwege ongewenste intimiteiten.