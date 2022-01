Techgigant Samsung heeft eerder deze week een reclamespotje ingetrokken nadat er online ophef over was ontstaan, laat het bedrijf vrijdag op Facebook weten. In de reclame bedankt een dragqueen zijn moeder voor haar steun.

In de reclame, bedoeld om de nieuwe wearables van Samsung te promoten, luisteren mensen naar ingesproken berichten van hun dierbaren, zoals partners en familieleden. De berichten zijn een blijk van waardering of steun.

Een daarvan is een spraakbericht waarin een zoon, die zich graag verkleedt als dragqueen, zijn islamitische moeder bedankt voor haar steun. "Jij vindt het gewoon geen probleem dat jouw zoon een dragqueen is, ook al kijken mensen nu anders naar je", aldus de zoon.

Samsung kreeg hier online veel kritiek op, volgens BBC News met name vanuit de moslimgemeenschap. Hierop besloot het Zuid-Koreaanse bedrijf de reclame uit de lucht te halen. "We zijn ons ervan bewust dat een van onze reclames als ongevoelig en beledigend kan worden gezien. Daarom hebben we hem verwijderd", aldus Samsung.