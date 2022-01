Bijna een op de drie leveranciers van energie is onduidelijk over zijn variabele tarieven. Dat stelt de Consumentenbond, die 27 leveranciers heeft onderzocht. Het gaat om zogeheten modelcontracten die energiebedrijven huishoudens moeten aanbieden.

Deze contracten hebben variabele tarieven voor gas en stroom, zijn per maand opzegbaar en hebben een onbepaalde looptijd. Leveranciers mogen de tarieven zelf bepalen, maar zijn wel verplicht deze contracten aan te bieden. De tarieven moeten volgens de Consumentenbond makkelijk op de website van energiebedrijven te vinden zijn.

Dat gebeurt volgens het onderzoek lang niet bij alle leveranciers. Twee bedrijven - Vandebron en Clean Energy - hadden geen informatie over een maandelijks opzegbaar contract op hun site staan. Je kon de tarieven van modelcontracten alleen telefonisch of per mail opvragen.

Zes andere leveranciers - Coolblue Energie, energiedirect, ENGIE, Essent, UnitedConsumers en Vattenfall - bieden het contract wel online aan, maar de tarieven kun je alleen zien als je je gegevens invult.

"Ook dat is onwenselijk", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. "Tarieven zijn niet afhankelijk van je postcode. Op deze manier is het moeilijk om te controleren of de tarieven altijd hetzelfde zijn. Bovendien weet je niet wat er met je gegevens gebeurt."

Momenteel zijn de prijzen voor energie torenhoog, vooral door het oplopen van de gasprijs. "Juist nu de energieprijzen zo hoog zijn, is het voor consumenten van belang om de tarieven te kunnen vergelijken", aldus Molenaar.

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met toezichthouder ACM. Die tikte energieleveranciers recent al eens op de vingers, omdat ze geen modelcontracten aanboden.