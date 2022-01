De nieuwe Duitse regering wil 400.000 werknemers uit het buitenland aantrekken om arbeidstekorten in belangrijke sectoren te verkleinen, zegt een regeringslid vrijdag tegen het economische magazine Wirtschaftswoche. Daarvoor willen de regeringspartijen een puntensysteem invoeren en het minimumloon optrekken.

Volgens Christian Dürr, de fractievoorzitter van de libertaire FDP, is het tekort aan personeel zo groot geworden dat het de economie "dramatisch vertraagt". "We kunnen dat probleem alleen onder controle krijgen met een modern immigratiebeleid, zodat we zo snel mogelijk het doel van 400.000 buitenlandse arbeidskrachten bereiken", zegt hij vrijdag.

De private denktank German Economic Institute verwacht ook dat er het komende jaar 300.000 minder werknemers zullen zijn. Er zullen namelijk meer mensen met pensioen gaan dan er afstuderen. Naar verwachting zal dat tekort zich uitbreiden naar 650.000 in 2029.

De drie regerende partijen - de sociaaldemocratische SPD, de libertaire FDP en de ecologische partij Die Grünen - kwamen daarom overeen het minimumloon op te trekken naar 12 euro per uur en een soort puntensysteem in te voeren, zoals in Canada en Nieuw-Zeeland. In die landen moet je een aantal vaardigheden hebben om een werkvisum te krijgen. Per vaardigheid krijg je een bepaald aantal punten.

De afgelopen jaren had Duitsland een laag geboortecijfer en relatief weinig migratie, wat stilaan een probleem begint te vormen voor het pensioensysteem. Er zijn namelijk steeds minder werknemers die moeten betalen voor steeds meer gepensioneerden die ook steeds langer leven. Dat leidt tot spanningen in het land.