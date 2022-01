Huisartsen roepen verzekeraar Zilveren Kruis er vrijdag in een paginagrote krantenadvertentie toe op om de vergoedingen voor praktijkondersteuners te laten zoals ze zijn. De huisartsen vrezen anders financieel flink het schip in te gaan.

De artsen voeren al langer actie tegen de plannen van Zilveren Kruis. Een petitie tegen wijziging van de systematiek, die volgens de adverterende dokters meer dan 2.500 keer werd getekend door collega's en ondersteuners, leverde niets op. Er is inmiddels een kort geding aangespannen. Dat dient op 10 februari.

Intussen willen de huisartsen de verzekeraar er met de advertentie in de Volkskrant en het AD toe oproepen zich nu al meer van de bezwaren aan te trekken. Volgens de initiatiefnemers betaalden meer dan 270 ongeruste huisartsen mee aan de advertentie.

Kees Sikkel uit Haarlem is een van de boze huisartsen. Volgens hem rustte de huidige vergoeding voor de praktijkondersteuners tot nog toe op twee pijlers: een vast bedrag per chronische patiënt, plus een bedrag voor alle ingeschreven patiënten van de praktijk.

Dat laatste gaat, als het aan Zilveren Kruis ligt, omlaag. "De praktijkondersteuners moeten dat nu compenseren met losse vergoedingen per verrichting, bijvoorbeeld het uitspuiten van oren", legde Sikkel eerder al uit. Volgens hem gaat dat in veel praktijken bij lange na niet lukken. Zijn eigen praktijk, met in totaal vier artsen, gaat waarschijnlijk voor zo'n 35.000 euro de mist in, vreest hij.

Zilveren Kruis voorziet verlaging van werkdruk

Volgens Zilveren Kruis worden de zaken er juist beter op. "Omdat de activiteiten van de praktijkondersteuners declarabel worden, kunnen ze de huisarts meer ondersteunen in de patiëntenzorg. Zo kunnen zij bijvoorbeeld huisbezoeken doen bij ouderen, spreekuren houden voor kleine klachten en allerlei technische handelingen uitvoeren", aldus een verklaring op de site.

Eerder liet de verzekeraar al weten dat de praktijkondersteuners naast chronische patiënten met diabetes, COPD of CVRM, ook mensen met andere zorgvragen kunnen helpen. Dit zal volgens de verzekeraar tot een verlaging van de werkdruk in de praktijken leiden.