De vakbonden CNV en FNV hebben met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. NU'91 gaat echter niet akkoord met de nieuwe afspraken, laat de vakbond donderdag weten aan NU.nl.

De ruim 200.000 werknemers in de sector krijgen volgens de afspraken minimaal 2 procent meer loon, met een minimum van 90 euro per maand.

Ook het minimumloon gaat volgens de nieuwe cao omhoog, naar 13 euro per uur. In de maand na het definitieve akkoord komt daar voor iedereen een eenmalige uitkering van 250 euro bij. De nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 januari 2023.

Onregelmatig werken wordt in de nieuwe cao beter beloond. De vergoeding over bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten wordt verdubbeld. De regeling voor de onregelmatigheidstoeslag wordt verbeterd, meldt CNV.

CNV noemt het akkoord onverwacht. "Gelukkig heeft de NVZ ingezien dat er echt meer moest worden geboden om de enorme inspanning van de medewerkers in de ziekenhuizen enigszins te belonen", reageert CNV-bestuurder Joost Veldt.

NU'91: 'Verpleegkundigen en verzorgenden staan weer achteraan'

NU'91 is echter niet van plan een handtekening te zetten onder het akkoord. De loonsverhoging komt in de lezing van de vakbond voor een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk neer op slechts 1,3 procent, minder dan voor ander ziekenhuispersoneel.

"Tijdens de pandemie is, en wordt nog steeds, het uiterste van de verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd", zegt NU'91-voorzitter Stella Salden tegen NU.nl. "Toch staan zij nu weer achteraan. Het is tijd voor een passende waardering." NU'91 gaat in overleg met de tienduizend leden die in ziekenhuizen werken over vervolgstappen.

De huidige cao verliep op 1 juli 2021. De onderhandelingen voor de nieuwe cao verliepen moeizaam. Eind december mislukte een zevende onderhandelingsronde.