KLM gaat vluchten annuleren tussen 7 februari en 13 maart. Aanleiding is het hoge ziekteverzuim onder personeel door coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. Door minder vaak te vliegen hoopt de luchtvaartmaatschappij de druk te verlichten voor vliegend personeel dat wél aan het werk kan.

Een woordvoerder van KLM bevestigt het schrappen van de vluchten na een bericht van VNC, de vakbond voor cabinepersoneel. De bond stelt dat het ziekteverzuim op recordhoogte is.

"We begrijpen uiteraard dat passagiers last kunnen hebben van deze uitzonderlijke situatie en vinden dat ook erg vervelend", laat de vliegmaatschappij weten. Het bedrijf kan nog niet zeggen hoeveel vluchten uiteindelijk niet doorgaan. Het is ook nog niet bekend op welke bestemmingen de luchtvaartmaatschappij minder zal vliegen. Dat moet nog worden uitgewerkt.

Uitval van personeel door coronabesmettingen of quarantaine wordt een steeds groter probleem voor werkgevers. Supermarkten waarschuwden deze week dat gaten in de roosters zo groot worden dat lege schappen dreigen. De branche wil daarom soepelere quarantaineregels voor mensen met cruciale beroepen, zoals supermarktmedewerkers.

De regering versoepelde de quarantaineregels recent al. Sinds vorige week hoeven mensen die volledig zijn gevaccineerd en minstens een week geleden hun boosterprik hebben gehad niet in quarantaine na contact met een besmette persoon, mits ze zelf geen coronaklachten hebben. Hetzelfde geldt voor mensen die in de afgelopen acht weken besmet zijn geweest met het virus.

Het kabinet hoopt zo de druk op sommige sectoren door ziekteverzuim te verlichten. Binnenkort komt er ook een advies voor quarantaineregels in bepaalde cruciale beroepen.