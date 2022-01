De horeca, de cultuursector en eerder al de kappers en winkels; in lockdown doen ze van alles om gehoord te worden en vooral om verlost te worden van de lockdown. De pretparken en dierentuinen lijken daar een uitzondering op. "We maken misschien niet zo veel lawaai, maar dat wil niet zeggen dat we begrijpen waarom wij nog dicht zijn", zegt Kees Klesman, voorzitter van de Club van Elf, tegen NU.nl.

Bij de Club van Elf zijn onder andere grote dierentuinen, de Efteling en Madurodam aangesloten. "Bij attractieparken en dierentuinen hebben we het over buitenactiviteiten", zegt Klesman. "We zijn blij voor de kappers en winkels dat zij weer open zijn, maar waarom wij niet?"

De apen en olifanten in Diergaarde Blijdorp missen het publiek niet echt, zegt directeur Erik Zevenbergen, die ook voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). "Voor de dieren verandert er niet zo veel, ze krijgen sowieso wel bezoek, van hun verzorgers." Ze zijn volgens hem nu hooguit wat nieuwsgieriger, als er een mens voorbij loopt. "En als er straks weer bezoekers zijn, wennen ze daar weer net zo snel aan."

In het begin van de coronacrisis, toen er nog geen financiële steun was voor de dierentuinen, hebben ze allemaal reorganisaties moeten doorvoeren. "Dankzij de steun die er nu wel is, zijn we er geruster op dat we de winter doorkomen, want dat dekt een deel van de kosten."

Maar de dierentuin 'mooier en beter' maken staat nog steeds onder druk. "We hebben 20 miljoen euro minder omzet binnengekregen in twee jaar tijd."

'Het beleid is niet meer voor iedereen te begrijpen'

Klesman van de Club van Elf zegt de volgorde waarin de maatregelen versoepeld worden wel te begrijpen. "Althans, de gedachtegang erachter. Dat het bezoeken van een pretpark of dierentuin ervoor zorgt dat mensen buiten de eigen gemeentegrenzen gaan." Maar bij de bulk van zijn leden gaat het wel om buitenattracties, zet hij daar tegenover.

"Het is in de buitenlucht en er kan voldoende afstand worden gehouden. Dus ik ga er wel van uit dat wij deze week aan de beurt zijn." Dierentuindirecteur Zevenbergen stelt dat het beleid niet consistent en niet meer voor iedereen te begrijpen is. "Je kunt wel binnen sporten, maar niet door een park van 28 hectare lopen."

De horeca heeft uit protest al eens de deuren en terrassen opengegooid, de musea deden dat vorige week ook. "De poorten zomaar openzetten, dat doet een dierentuin niet", besluit Zevenbergen.