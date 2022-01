Geld storten, geld opnemen en veel geld hebben: tegenwoordig moet je er extra voor betalen. Geld kost steeds meer (en vaker) geld. NU.nl zet op een rijtje wat de grootste banken de afgelopen jaren zoal hebben opgevoerd aan extra kosten, bovenop de kosten voor het hebben van een rekening.

We beginnen met de meest opvallende: de negatieve rente. Dit houdt in dat je niet langer geld krijgt om te sparen, maar ervoor moet betalen. Jarenlang leek het onmogelijk, maar voor steeds meer klanten is het werkelijkheid geworden. Als reden voor de negatieve rente wijzen banken naar de lage rente die ze zelf moeten betalen.

Grote banken als ING, ABN AMRO en Rabobank hebben dit beleid al langer en breiden het steeds verder uit. Ook de Volksbank, het moederbedrijf van ASN, RegioBank en SNS, besloot recent om steeds meer klanten rente te laten betalen. De bank kijkt hiervoor naar het totale vermogen van een klant en niet langer naar het geld per rekening

Wie slim is en niet al te veel vermogen heeft, kan de rente toch omzeilen. ING en Rabobank kijken namelijk naar het bedrag per rekening en niet naar het bedrag per persoon. Je vermogen uitsmeren over verschillende rekeningen kan daardoor lonen.

Banken rekenen veel extra kosten

Dan is er het normale bankieren, zoals het betalen van je verzekeringen, het ontvangen van je loon, het versturen van een tikkie en het kunnen afrekenen met je pinpas. Dit kun je doen door bij banken een betaalpakket af te sluiten.

De kosten voor betaalpakketten verschillen nogal bij de grote banken. De goedkoopste pakketten, van 1,90 euro per maand, vind je bij ING en Rabobank. Laatstgenoemde heeft ook het duurste pakket in huis: 5,30 euro per maand.

Nieuwe pas aanvragen is niet altijd gratis

Waar je in het (verre) verleden gewoon een betaalrekening had, gebruikten de banken de introductie van betaalpakketten om met de kosten te spelen. Dit doen ze door buiten het pakket om extra kosten in rekening te brengen voor 'losse' geldzaken, zoals het aanhouden van een rekening als je tijdelijk in het buitenland woont, het storten of opnemen van je geld of het vervangen van je pasje.

Dat laatste is in sommige gevallen gratis, bijvoorbeeld als de pas kapot is. Maar als je hem kwijtraakt, kost het aanvragen van een nieuwe pas geld. Uitzondering hierop zijn de banken die vallen onder de Volksbank. Daar is het aanvragen van een nieuw pasje altijd gratis.

Ook het eerdergenoemde bankieren vanuit het buitenland brengt kosten met zich mee. Zo moet je hiervoor bij ING 2 euro per maand betalen, bij Rabobank is dat op dit moment gratis. Bij ABN zijn er ook extra kosten als je in het buitenland woont, maar die verschillen dan weer per land.

Kosten verschillen per leeftijdsgroep

ING, die in Nederland de meeste klanten heeft, kwam in 2020 met een hele riedel extra kostenposten, bijvoorbeeld voor wie een gezamenlijke rekening heeft of extra vaak contant geld stort. Om het allemaal nog wat onduidelijker te maken, maakt de bank hierbij onderscheid tussen doelgroepen als ouderen, jongeren, studenten én mensen die tijdelijk in het buitenland wonen.

Ook het papieren bankafschrift is al geruime tijd niet meer gratis. Hoe vaker je zo'n papieren bankafschrift wil ontvangen, hoe meer je betaalt, al zijn er uitzonderingen voor ouderen (ABN) en jongeren (Rabobank).

Hogere tarieven door strijd tegen witwassen

Banken verhogen hun tarieven naar eigen zeggen omdat hun kosten stijgen. Zo wijst ABN erop dat het in stand houden van een systeem voor contant geld steeds duurder wordt. Dit komt doordat er minder cash rondgaat, maar de kosten voor zo'n systeem toch aanzienlijk blijven.

ING noemt op zijn beurt het tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering als belangrijke oorzaak. Ook investeert de bank in bepaalde vernieuwingen en is het systeem om geld te kunnen storten duurder geworden, omdat er minder mensen gebruik van maken.

Rabobank zegt eveneens te investeren in de verbetering van betaalproducten en de dienstverlening en die kosten deels door te berekenen aan klanten. Bij de Volksbank kosten de meeste zaken geen extra geld, al zijn daar uitzonderingen op.

Op de vraag of er de komende tijd nog meer kostenkonijnen uit de hoge hoed worden getoverd, geven de banken geen of een ontwijkend antwoord. Onze conclusie: geld hebben kost alleen maar geld en hoe meer je hebt, hoe duurder het wordt.