De gemiddelde huurprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van vorig jaar gestegen naar 1.184 euro, maken makelaarsvereniging NVM en vastgoedorganisatie VGM donderdag bekend. Dat is 4,3 procent hoger dan vorig jaar. Een eengezinswoning kost gemiddeld 1.145 euro per maand, voor een appartement leg je zo'n 1.197 euro per maand neer.

In tegenstelling tot andere kwartalen zijn de huurprijzen dit keer in alle segmenten gestegen. Voor zowel kale als gemeubileerde en gestoffeerde woningen betaalden huurders in het afgelopen kwartaal meer. In de regio Amsterdam/Amstelveen stegen de prijzen fors na twee kwartalen van daling, in Haarlem werden huurwoningen juist goedkoper.

Per vierkante meter is de prijs nog harder gestegen. Voor een eengezinswoning ging die met 7,1 procent omhoog naar 10,71 euro per vierkante meter, een appartement kostte met 15,60 euro per vierkante meter 8,4 procent meer.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is de stijging te wijten aan de krapte op de woningmarkt, maar maken ook de gestegen energieprijzen een huis huren duurder. "Net als de koopwoningmarkt zit de huurmarkt in een vicieuze cirkel van weinig aanbod, een almaar groeiende vraag en daardoor forse huurprijsstijgingen. Huurders stromen niet door, omdat ze ergens anders de hoofdprijs moeten betalen. Daarnaast zijn de woonlasten voor huurders flink toegenomen door de fors gestegen energieprijzen", zegt hij.

Sinds 1 januari hebben veel gemeenten een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Die verplicht kopers om zelf in een gekocht huis te gaan wonen, om te voorkomen dat grote beleggers veel woningen opkopen om te verhuren. NVM wijst erop dat daardoor het aanbod nog kleiner wordt, wat waarschijnlijk de huurprijzen opnieuw omhoog zal duwen.