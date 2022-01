Het gemiddelde verzuimpercentage lag in december op 4,9 procent. Dat is een kleine daling vergeleken met de 5,1 procent die een maand eerder werd geregistreerd, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare. Ondanks de lichte daling blijft het verzuim volgens de arbodiensten "uitzonderlijk hoog".

De sectoren waar in december het verzuim het hoogst was, waren de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en de bouw.

"Dit zijn sectoren waar werknemers volgens een dienstrooster en vrijwel altijd op locatie werken", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. "Een coronabesmetting bij een collega en de beperkte mogelijkheden om thuis te werken, hebben in deze sectoren meer impact.

Nu de gemiddelde verzuimpercentages over november en december bekend zijn, kunnen de arbodiensten de balans opmaken. "Een eerste grove analyse laat zien dat het gemiddelde verzuim in 2021 ten opzichte van 2019 en 2020 verder is gestegen. Werkenden waren afgelopen jaar met name langer ziek", aldus Penders.

Het afgelopen jaar begon overigens nog wel met een lager dan gebruikelijk verzuimpercentage, maar vanwege het coronavirus en de griep liep dat percentage in het vierde kwartaal sterk op. In december was het coronavirus goed voor 35 procent van het aantal ziekmeldingen, de griep voor 25 procent.

Vanwege de omikronvariant van het coronavirus verwachten ArboNed en HumanCapitalCare dat het gemiddelde verzuimpercentage in het lopende kwartaal verder zal oplopen. Ook zijn de vakantieperiode en de lockdown inmiddels voorbij.