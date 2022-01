Van groot tot klein, alle reisorganisaties die bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zijn aangesloten, hebben een beroep gedaan op de voucherbank die door het fonds beheerd wordt. In totaal is 200 miljoen euro uit de pot geleend om de vakantievouchers te kunnen terugbetalen die reisbedrijven in het eerste coronajaar uitgaven. Dat zegt directeur Erik Jan Reuver van de SGR tegen NU.nl.

"We hadden 400 miljoen euro geleend van de overheid om weer aan de bedrijven te kunnen uitlenen", zegt Reuver. "De helft daarvan is niet nodig gebleken." De reissector gaf in totaal voor zo'n 600 miljoen euro aan vouchers uit als tegoed aan klanten voor vakanties die door de coronapandemie in rook zijn opgegaan.

De SGR denkt dat er nu zo goed als geen vouchers meer in handen van consumenten zijn. "Dat zullen er misschien enkele zijn. Dat zijn vouchers die nog niet zijn terugbetaald of ingewisseld voor een reis." De laatste daarvan verlopen uiterlijk 31 maart.

Voor het garantiefonds zitten de voucherperikelen er sowieso op. "Reisorganisatie konden tot 31 december 2021 bij ons terecht voor een lening om vouchers terug te betalen." De reisorganisatie moest die voucher dan al wel hebben uitbetaald aan de vakantieganger. "Ze konden dan maximaal 80 procent van de voucherwaarde lenen", legt Reuver uit.

Aantal faillissementen bleef beperkt

Vanaf 1 april moet de SGR geld terugbetalen aan de overheid en de reisorganisaties op hun beurt aan de SGR. "Of dat laatste in alle gevallen lukt, daar heb ik geen zicht op." Tijdens de coronacrisis is het aantal slachtoffers in de reisbranche net als in veel andere sectoren nog relatief beperkt gebleven.

D-reizen was het grootste faillissement ooit voor de SGR, maar in hoeverre dat met de coronacrisis te maken heeft, daar verschillen de meningen over. "Veel ondernemingen hebben het dankzij de overheidssteun, bankleningen én het voucherfonds tot dusver gered", concludeert Reuver.

In november viel nog wel een middelgrote speler om. Voor dat faillissement moest de SGR 2 miljoen euro uittrekken. "Dat was een verrereizenspecialist, die hebben het het zwaarst."

Wie een reis boekt, betaalt mee aan het fonds

Gedurende de hele periode dat de pandemie de wereld en zeker de reiswereld in haar greep houdt, heeft de SGR niet meer dan 50 miljoen euro uitgekeerd, waarvan de bulk voor D-reizen. Een deel van dat geld komt ook weer terug naar de SGR. "In de vorm van op te eisen bankgaranties die er nog waren, bijvoorbeeld."

Sinds 1 februari vorig jaar is ook de SGR-bijdrage weer terug. Wie een reis boekt met de garantie, draagt 5 euro bij aan het fonds. "Dat brengt ook wel wat in het laatje. Er zijn wel reizen geboekt afgelopen jaar, al zal dat ongeveer een derde zijn van wat het was in 2019", zegt Reuver.

"En we beleggen met de ons toevertrouwde middelen. Dus wie weet sluiten we 2021 in die zin nog positief af."