De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) verwacht in totaal 41 miljoen euro uit te keren aan gedupeerde klanten van het teloorgegane D-reizen. Daarmee is het met afstand het grootste bankroet dat ooit in de Nederlandse reiswereld plaatsvond, zegt directeur Erik Jan Reuver van de SGR in gesprek met NU.nl.

"We moeten nog circa zevenhonderd claims afhandelen van klanten van D-reizen die in theorie afgelopen zomer nog op reis hadden gekund", zegt Reuver. De reden dat die vakanties alsnog niet zijn doorgegaan, was de coronapandemie en niet de teloorgang van D-reizen. Die laatste zevenhonderd claims zijn samen goed voor ongeveer 1 miljoen euro.

De SGR heeft dan rond de 30.000 verzoeken afgehandeld voor het terugstorten van geld of het alsnog uitvoeren van geboekte vakanties van klanten van het reisbureau, dat begin april vorig jaar kopje-onder ging. "In omvang is het met afstand het grootste faillissement waar wij ooit mee te maken hebben gehad."

Wanneer een reisorganisatie die bij het garantiefonds is aangesloten omvalt, kunnen reizigers een beroep doen op het fonds. Dat kan om de reis alsnog te kunnen maken of om geld terug te krijgen. Omdat het faillissement speelde tegen de achtergrond van de coronacrisis, spelen de zogenoemde coronavouchers in dit geval ook nog een rol in de afwikkeling.

"Zo'n 25.000 klanten uit het faillissement hadden een voucher", aldus Reuver. Van de circa tweeduizend reizen die ten tijde van het bankroet nog door hadden kunnen gaan, is dat bij ongeveer duizend ook echt gebeurd. "Een deel moest alsnog geannuleerd worden, door corona."

Oad was tot D-reizen het grootste faillissement

Hoeveel geld uiteindelijk voor rekening van het garantiefonds komt, moet nog blijken. "We claimen de schade die overblijft na aftrek van bankgarantie, andere zekerheden en vorderingen die we bij touroperators in rekening brengen, bij de curator."

Voor de ondergang van D-reizen gold het faillissement van Oad in 2013 als het grootste in de Nederlandse reiswereld. Volgens Reuver ging het destijds om zo'n 20 miljoen euro.