Moldavië, een van de armste landen van Europa, kan Gazprom niet betalen voor het aardgas dat het volgende maand wil gebruiken. Daardoor komt de energievoorziening van het Oost-Europese land direct in gevaar. Waarschijnlijk wordt donderdag de noodtoestand uitgeroepen voor de energiesector van het land.

Het Russische Gazprom heeft een Moldavisch verzoek om uitstel van betaling afgewezen. Het land kon slechts 38 miljoen dollar (zo'n 33,5 miljoen euro) betalen, terwijl de rekening 63 miljoen dollar bedroeg.

De twee partijen kwamen eind vorig jaar nog tot een vijfjarig akkoord over de levering van gas. Elke maand moet op de 20e vooruit worden betaald. Daarvoor kwam het nog tot een conflict omdat Moldavië klaagde over een te hoge gasprijs. In heel Europa zijn de gasprijzen de laatste tijd flink opgelopen.

De Moldavische regering had vanwege een dreigend tekort aan gas in oktober al eens de noodtoestand uitgeroepen omdat Rusland de prijzen verhoogde. Bedrijven in het land moesten toen hun productie terugbrengen om gas te besparen voor huishoudens. In het land, dat van oudsher erg afhankelijk is van Russisch gas en waar in 2020 een pro-Europese president aan de macht is gekomen, werd de situatie ook als een soort wraakactie van Rusland beschouwd.

Een woordvoerder van de Russische regering zegt dat het Kremlin nu niet wil ingrijpen om de crisis in de voormalige Sovjetrepubliek te voorkomen. Volgens de Russen gaat het om een commerciële kwestie tussen Moldavië en Gazprom.