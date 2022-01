De Franse vliegtuigbouwer Airbus gaat in de eerste helft van dit jaar 6.000 nieuwe mensen in dienst nemen over de hele wereld. Ook in onder meer de Nederlandse ruimtevaarttak komen er banen bij, maar het bedrijf kan geen precieze aantallen noemen.

Airbus kon ondanks de coronacrisis, die een enorme klap heeft toegebracht aan de luchtvaart, toch nog flink wat bestellingen binnenhalen het afgelopen jaar en wil het komende jaar opschalen. Daarvoor creëert het bedrijf duizenden nieuwe banen wereldwijd.

In Nederland is het bedrijf vooral aanwezig met het Defence en Space Center, dat zich richt op ruimtevaart. "Ruimtevaart wordt steeds belangrijker en ook Airbus speelt daar een grote rol in", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Ook in het Defence en Space Center komen er extra banen bij, maar hoeveel dat er precies zijn is onduidelijk. "Wel heeft Nederland een aantal zeer goede universiteiten waar vaak naar gekeken wordt voor aanwervingen", klinkt het.

In een persbericht laat Airbus weten dat een derde van de nieuw aangeworven personeelsleden jong afgestudeerden zullen zijn.

Airbus leverde het afgelopen jaar 661 vliegtuigen af. In 2020 waren dat er nog 566. Er zouden op dit moment nog zo'n 7.000 toestellen op de rol staan die al besteld zijn en nog moeten gemaakt worden.