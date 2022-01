De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in december nog sterker opgelopen dan verwacht. De Britse inflatie kwam uit op het hoogste niveau sinds 1992. De druk op de Britse regering en de centrale bank om te reageren op de sterke stijging van het algemene prijspeil is daardoor verder toegenomen.

De consumentenprijzen waren volgens het Britse statistiekbureau in december 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Naast de sterk gestegen prijzen voor elektriciteit en gas namen ook de kosten van etenswaren, dranken, restaurantmaaltijden en meubilair toe. Economen hadden gerekend op een inflatie van 5,2 procent.

De koopkracht van Britse huishoudens neemt daardoor snel af: de prijzen van alledaagse goederen en diensten stijgen sneller dan de lonen. De beleidsmakers bij de Britse centrale bank moeten op 3 februari al een beslissing nemen over een nieuwe renteverhoging in het Verenigd Koninkrijk om de inflatie te beteugelen.

In december werd de rente al voor het eerst sinds de pandemie opgeschroefd. De Britse regering zoekt ondertussen naar maatregelen om de sterke stijging van de energierekeningen, die in april zal toeslaan, af te zwakken.

Inflatie piekt waarschijnlijk in april

Economen verwachten in april een piek in de inflatie. Door de hoge energieprijzen, die in april zullen worden doorberekend aan consumenten, zal de geldontwaarding naar verwachting in de buurt van 6,5 procent uitkomen.

De hoge inflatie en het sterke herstel van de Britse arbeidsmarkt zal de centrale bank er vrijwel zeker toe aanzetten om de rente volgende maand verder te verhogen, denken economen. De Bank of England heeft nog altijd een inflatiedoelstelling van 2 procent.

Ook elders zijn de consumentenprijzen de afgelopen tijd sterk gestegen. In Nederland en de Verenigde Staten ligt de inflatie zelfs op het hoogste niveau in bijna veertig jaar.