In 2021, een jaar waarin de horeca regelmatig dicht was, zijn met name de grootste supermarkten nog groter geworden. Ze zitten ook in het hogere segment. Vooral Albert Heijn werd groter, maar ook Jumbo groeide. Dat blijkt woensdag uit gegevens van marktonderzoeker NielsenIQ.

Bij discounter Lidl gaven we een even groot deel van ons totale boodschappenbudget uit als het jaar ervoor, maar bij ALDI juist minder.

Zowel Albert Heijn, dat het marktaandeel het meest zag groeien, als Jumbo kreeg er meer winkels bij. DekaMarkt, dat samen met Dirk onderdeel van Detailresult Groep is, kreeg er ook flink wat winkels bij, maar dat vertaalde zich niet in meer marktaandeel.

Van de supermarkten die nu nog bestaan - zo verdween Deen van het toneel - verloor ALDI het meeste marktaandeel en ook de meeste winkels. Dit jaar zullen veel Coop-supermarkten worden omgebouwd tot PLUS-winkels, waarna in 2024 die naam ook zal verdwijnen. De twee ketens kondigden vorig jaar aan samen verder te gaan.

Albert Heijn had volgens NielsenIQ in 2021 zo goed als 36 procent van de markt in handen, Jumbo is de nummer twee met 21,8 procent. Met 10,7 procent is Lidl de nummer drie, gevolgd door PLUS (6,5 procent) en ALDI (5,2 procent).

NielsenIQ kijkt naar het marktaandeel van de supermarkten inclusief de online boodschappen.