CEO Peter Wennink van chipmachinemaker ASML schrok zit rot toen hij begin dit jaar hoorde van de brand bij een fabriek van het bedrijf in Berlijn. Dat zei hij in een toelichting op de klinkende jaarcijfers van het bedrijf uit Veldhoven. Volgens Wennink is de impact van de brand op hun productie en in het verlengde daarvan op de chipproductie 'niet significant'.

"Toen ik gebeld werd, schrok ik me rot. Dit is niet het bericht waar je het jaar mee wilt beginnen", zei Wennink. "Dat er brand is in één van je fabrieken." De brand woedde op 3 januari.

"Toen ik de eerste foto's zag, dacht ik: dit is serieus." Het duurde volgens de ASML-topman tot eind vorige week dat de daadwerkelijke impact inzichtelijk was. "Er was natuurlijk ook rook- en waterschade." Een deel van de machines in Berlijn, ligt er even uit. "Maar door creativiteit en dankzij buffers, kunnen we dat opvangen."

ASML boekte in het afgelopen jaar een recordomzet van 18,6 miljard euro, tegenover 14 miljard euro in 2020. De winst kwam uit op 6 miljard euro, meldt het Veldhovense bedrijf woensdag. ASML verwacht nog eens 20 procent groei in dit jaar.

De grote vraag naar computerchips in het afgelopen jaar heeft ASML, een van de grootste producenten van chipmachines ter wereld, geen windeieren gelegd. Het bedrijf heeft er een absoluut topjaar opzitten. Ondanks enkele uitdagingen kon het toch een recordomzet halen.

ASML had in het afgelopen jaar vooral last van het feit dat de vraag naar chips zo groot is geworden dat het aanbod niet meer kan volgen. Daardoor bestelden bedrijven massaal nieuwe machines om die chips te maken, waardoor ASML weer met leveringsproblemen begon te kampen.

Thuiswerken stuwde vraag naar computerchips

De vraag naar computerchips piekte in 2020, toen consumenten tijdens de coronapandemie massaal gadgets voor thuisgebruik aanschaften. Het was echter moeilijk om aan die stijging te voldoen, onder meer door de sluiting van fabrieken. Bedrijven wereldwijd verwachten dat de beperkingen in de toeleveringsketen als gevolg van logistieke achterstand en de chipschaarste nog een groot deel van 2022 zullen aanhouden.

CEO Peter Wennink zei vorige week al tegen NU.nl dat ook ASML last heeft van het chiptekort. "Onze machines zitten ook bomvol elektronica. Het overgrote deel daarvan kopen we in", zei hij. "Als een toeleverancier niet kan leveren doordat hij zonder chips zit, kunnen wij bemiddelen tussen de chipfabrikant en die leverancier, zodat wij ook weer verder kunnen."

Dat chiptekort was tegelijkertijd ook een voordeel. De verkoop van chipmachines liep uitstekend en leidde dus tot recordresultaten. De chipmachinemaker verwacht in het komende jaar een groei van 20 procent op te tekenen.