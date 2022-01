Prada verkocht in 2021 flink meer designerhandtassen en kleding. Het Italiaanse luxemodemerk moest net als veel andere ondernemingen winkeldeuren sluiten door coronalockdowns, waardoor de vraag naar spullen tijdelijk stillag. Maar toen de winkels weer open konden, stonden mensen in de rij om zichzelf te verwennen met dure aankopen.

De verkopen stegen vorig jaar met 41 procent tot 3,4 miljard euro, schrijft het bedrijf in een handelsbericht. Daarmee viel de omzet zelfs 8 procent hoger uit ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Volgens Prada stegen de inkomsten met name in de tweede helft van 2021. Toen waren veel winkels weer open. Daarbij voerde het bedrijf ook het beleid om geen kortingsacties te houden. Het merk brengt later nog meer gedetailleerde jaarcijfers naar buiten.

Prada lijkt net als veel andere luxemerken door inhaalverkopen na de lockdownperiodes relatief goed uit de coronacrisis te zijn gekomen. Mensen gingen door de pandemie bijvoorbeeld minder op vakantie, waardoor er meer geld overbleef om zaken als Prada-tasjes te kopen.

Luxemerken hebben daarbij voor zover bekend weinig last gehad van malaise in de productieketen zoals veel andere sectoren. Dit komt doordat de merken veelal in Europa produceren.