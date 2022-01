De supermarkten hebben afgelopen jaar een omzet gedraaid van 44,6 miljard euro. Dat is iets minder dan de recordomzet van het eerste coronajaar, maar dat komt doordat 2021 een week minder telde, zegt marktonderzoeker NielsenIQ. Door lockdowns, accijnsverhogingen en het verbod op het stunten met de bierprijs kwam desondanks veel meer geld in het laatje via de verkoop van bier en sigaretten.

Doordat tabakszaken dicht waren en sigaretten door accijnsverhogingen twee keer in prijs omhoog gingen, werd voor bijna 160 miljoen euro meer aan sigaretten verkocht. Ook de bieromzet pluste met zo'n 35 miljoen euro "door de verschillende horecasluitingen", aldus NielsenIQ.

Ook geldt sinds 1 juli een verbod op het stunten met de prijs van een kratje bier. Vlak daarvoor werd flink meer bier gekocht, daarna lag de prijs per kratje hoger.

Dat we noodgedwongen meer tijd thuis doorbrachten, is volgens de marktonderzoeker goed terug te zien in de forse toenames in de verkoop van bijvoorbeeld batterijen en tijdschriften. "En kaarsen": daarvan gingen er 50 procent meer over de toonbank.

Ook bestelden we veel vaker onze boodschappen online om die te laten thuisbezorgen. "De online omzet was afgelopen jaar 2,4 miljard euro, een stijging van bijna 30 procent versus 2020", aldus NielsenIQ.

Hogere prijzen leiden wellicht tot minder consumptie

De marktonderzoeker voorziet dat de prijzen in de supermarkt dit jaar zullen oplopen. "Dat zal een positief effect hebben op de supermarktomzet. Maar het is de vraag of consumenten evenveel blijven kopen."

Dat de omzet in 2021 iets lager uitkwam dan in 2020, komt doordat afgelopen jaar een week minder telde. Zonder dat effect zou de omzet nog 1,7 procent hoger zijn uitgekomen.