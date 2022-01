Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen de brievenbusstickers voor wie geen reclamefolders wil ontvangen en wel huis-aan-huisbladen of beide niet, bij het oud papier. Dan kun je in elke gemeente online aangeven wat je wel of niet wil ontvangen. Dat laat MailDB, de organisatie achter de verspreiding van reclamefolders, weten.

Via de site InMijnBus.nl kan iedereen in de toekomst per adres zijn of haar voorkeur doorgeven én tussentijds aanpassen. "Vanaf 1 april dit jaar houden we proeven, een paar maanden later sluiten we de eerste gemeenten aan en vanaf volgend jaar kan de sticker dan na dertig jaar met pensioen", zegt voorzitter Thomas Hopman van MailDB.

Volgens de organisatie moet het online opgeven van je voorkeur, waarmee Nederland volgens haar de wereldprimeur heeft, helpen bij het tegengaan van het zinloos verspreiden van reclamefolders. "Mensen zijn dan eerder geneigd hun voorkeur door te geven." Dat moet dan weer leiden tot minder papierafval, en dat is beter voor het milieu.

Van mensen die nu al een sticker hebben, wordt de voorkeur automatisch overgenomen in het nieuwe registratiesysteem. Daarvoor worden volgens MailDB geen gegevens van personen gebruikt, "want het gaat op adres."

Tegenwoordig zijn er ook 'JA-stickers', nu steeds meer gemeenten een beleid hebben ingevoerd waarbij geen folders in de bus gegooid mogen worden tenzij mensen expliciet aangeven dat wél te willen. Dat is het zogeheten opt-insysteem. Sinds de invoering daarvan is het aantal folders dat verspreid wordt al drastisch teruggelopen.

"Het gewicht aan folders dat op de mat valt, is in tien jaar tijd ongeveer gehalveerd", aldus Hopman. Vorig jaar kreeg de folderbranche van de Hoge Raad nul op het rekest in een ultieme poging het opt-insysteem van tafel te krijgen. Dat staat volgens Hopman los van de uitrol van het digitale JA-NEE-systeem.