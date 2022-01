Vorig jaar zijn 294.119 tweedehandsauto's uit het buitenland gehaald, melden BOVAG en dataprovider RDC dinsdag. De import was daarmee 36 procent groter dan in 2020. Veel kopers grepen vanwege chiptekorten naast een nieuwe auto en weken daarom uit naar een gebruikt exemplaar. Ook de vakhandel keek over de grens, aangezien autobedrijven vorig jaar aan een recordvraag naar tweedehands auto's moesten voldoen.

Vorig jaar werd een recordaantal van ruim 1,3 miljoen gebruikte auto's verkocht, tegenover zo'n 323.000 nieuwe exemplaren. "Mede als gevolg van het wereldwijde chiptekort konden autofabrikanten niet aan de vraag voldoen en daardoor namen veel potentiële kopers de wijk naar een gebruikt exemplaar", zegt BOVAG. Ook ziet de brancheorganisatie vanwege de pandemie een voortdurende behoefte aan individueel vervoer.

De vakhandel heeft intussen moeite om de door de consument gewenste gebruikte auto's in Nederland zelf te vinden. Volgens BOVAG willen consumenten vooral compacte auto's met een lage kilometerstand, terwijl er vanuit de lease vaak relatief grote en (deels) elektrische auto's naar de tweedehandsmarkt stromen, die bovendien flink wat kilometers achter de rug hebben. "Met de kleine verkoopaantallen van nieuwe auto's in 2021 - en ook in de jaren daarvoor - zal de binnenlandse occasionvoorraad nog vele jaren onvoldoende zijn om aan de vraag te voldoen", aldus BOVAG.

Autobedrijven en consumenten haalden in 2021 met name Volkswagens, Audi's en Mercedessen naar ons land. Ook volledig elektrische auto's waren in trek. Daarvan werden 9.652 exemplaren geïmporteerd, bijna de helft meer dan een jaar eerder. De import van (plug-in)hybrides steeg van 13.507 in 2020 naar 34,669 stuks in 2021. Het aandeel diesels is voor het eerst onder de 10 procent gezakt (zo'n 30.000 stuks). De overige 220.000 geïmporteerde auto's zijn benzinemodellen.

