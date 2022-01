Zakenman Albert Blokker, telg uit de familie Blokker, is afgelopen vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de voormalige eigenaars en bestuurders van de gelijknamige winkelketen, die door zijn grootvader Jacob Blokker is opgericht.

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, bevestigt het overlijden na berichtgeving van vakmedia RetailDetail en RetailTrends. Verdere informatie geeft het kantoor niet. "De familie wenst verder geen commentaar te geven; het is een interne familieaangelegenheid."

Albert 'Ab' Blokker had tot april 2014 de leiding over de bekende winkelketen Blokker en moederbedrijf Blokker Holding. Daarna bleef hij nog een tijdlang in de raad van commissarissen zitten. Onder leiding van Albert en zijn in 2011 overleden broer Jaap groeide het bedrijf uit tot een internationaal concern, waar ook ketens als Leen Bakker, Xenos, Marskramer en Intertoys onder vielen.

In de jaren voorafgaand aan de verkoop van Blokker Holding aan bestuurder Michiel Witteveen slankte het concern ook weer flink af, onder druk van de concurrentie van online winkels en prijsvechters als Action. Zo werden Leen Bakker, Marskramer en Intertoys afgestoten. Die laatstgenoemde keten keerde via een omweg wel weer terug bij Mirage Retail, zoals Blokker Holding tegenwoordig heet.

Albert en Jaap Blokker stonden ook steevast in de lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders die zakenblad Quote jaarlijks opstelt. Het blad schatte het vermogen van Albert in 2020 op 1 miljard euro.