De bouw van zo'n tienduizend woningen dreigt in de problemen te komen doordat een belangrijke subsidiepot van de overheid leeg raakt, waarschuwt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) dinsdag bij BNR. De geldpot, waarin oorspronkelijk 60 miljoen euro zat, wordt gebruikt voor de bouw van woningen waar banken in de eerste instantie geen geld voor willen lenen.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de transformatie van leegstaande winkels, kantoren en fabrieksterreinen naar woningen. Banken lenen vaak pas geld zodra er gebouwd kan worden. "In het stadium daarvoor zijn ze niet bereid om de risico's te financieren", vertelt Nico van Est van het SVn tegen BNR.

Daarom heeft de overheid een subsidiepot beschikbaar gesteld. Via leningen kunnen ontwikkelaars geld lenen uit deze pot, en doordat ze dit met rente terugbetalen, groeit de pot. Uiteindelijk zou de subsidieregeling daarom goed zijn voor 180 miljoen euro aan subsidies.

Maar het bedrag aan aflossing en rente dat wordt terugbetaald, is lager dan de vraag naar subsidie, blijkt nu. Daarom is de verwachting dat de bodem in de zomer bereikt is en is 22 miljoen euro extra nodig. Zonder dat geld kan de bouw van tienduizend woningen waarschijnlijk niet doorgaan, denkt de SVn.

En dat kunnen zelfs meer woningen worden, waarschuwt Van Est. "Met het fonds versterken we het eigen vermogen van ontwikkelaars. Daardoor kunnen ze hun vermogen ook in een tweede, derde of vierde project stoppen. Dus als het bij het eerste project stokt, dan pakken ontwikkelaars ook daarna minder snel door", zegt hij.