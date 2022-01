Een coalitie van vakbonden, ouderenorganisaties en armoedeverenigingen roept het kabinet dinsdag op om de AOW-uitkering te blijven koppelen aan het minimumloon. Tot nu toe ging de ouderdomsuitkering telkens even sterk omhoog als het minimumloon, maar in het nieuwe regeerakkoord is daar geen sprake meer van.

Het minimumloon gaat over de komende twee jaar 7,5 procent omhoog, kondigde het nieuwe kabinet eerder al aan. De vakbonden zijn blij dat het minimumloon stijgt, maar benadrukken daarbij wel dat ze de stijging wat bescheiden vinden.

Erger nog vinden ze het feit dat de AOW niet meestijgt, zoals de afgelopen jaren wel het geval was. Of de uitkering hoger wordt is nog niet duidelijk, maar deze zal zeker geen 7,5 procent stijgen, want het kabinet laat de koppeling tussen AOW, minimumloon en sociaal minimum los. Dat betekent dat ook het inkomen van mensen die op het sociaal minimum leven niet of nauwelijks wordt geïndexeerd.

Zo'n twintig organisaties roepen daarom samen het kabinet op om die koppeling toch te behouden. PvdA en JA21 lieten al weten niet te spreken te zijn over de "schandalige" plannen.

Meer gepensioneerden dan werkenden

De belangrijkste reden voor de ontkoppeling zit in de vergrijzing van Nederland. Steeds minder werkenden moeten betalen voor steeds meer pensioenen. Daardoor gaat de koopkracht van werkenden achteruit en dat wil het kabinet vermijden. Ook om die reden wordt de AOW-leeftijd de komende jaren verhoogd.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Pensioenen) reageerde eerder al door te zeggen dat er in mei opnieuw wordt gekeken naar de koopkracht van ouderen en dat op basis daarvan de plannen herzien kunnen worden. Ook komt er een hogere ouderenkorting, waardoor AOW-ontvangers minder belastingen betalen.

De organisaties vinden die hogere korting niet effectief omdat volgens hen "honderdduizenden ouderen met lage of middeninkomens de korting niet of nauwelijks zullen kunnen verzilveren".