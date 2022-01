De prijs van een vat Noordzeeolie is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2014. De prijs wordt aangejaagd door de sterke vraag naar olie en de afgenomen zorgen over de impact van de omikronvariant op de economie.

Ook de vermoedelijke droneaanval door Jemenitische Houthi-rebellen op het olierijke Abu Dhabi stuwt de prijs op, vanwege zorgen over verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten.

De prijs van een vat Noordzeeolie, ook wel Brentolie genoemd, steeg in Singapore naar een piek van 87,55 dollar (76,77 euro). De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie klom naar 84,95 dollar, het hoogste niveau in meer dan twee maanden. Sinds begin dit jaar zijn de olieprijzen al ongeveer 10 procent gestegen, vooral door optimisme bij handelaren die denken dat de omikronvariant van het coronavirus het economisch herstel van de crisis niet ernstig zal dwarsbomen.

Door de aanval van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen vlogen olietankers in brand en ontstonden explosies. Er kwamen drie mensen om het leven in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De Golfstaat is een belangrijk lid van oliekartel OPEC. De Houthi-rebellen hebben voor meer aanvallen gewaarschuwd in verband met de steun van de VAE, samen met Saoedi-Arabië, aan de vijanden van de Houthi's in de burgeroorlog in Jemen.

Dat olie momenteel duur is, is ook te merken aan de pomp. Al geruime tijd betaal je voor een liter benzine ruim boven de 2 euro en de laatste dagen kruipt de prijs nog wat verder omhoog. Zo blijkt dinsdag uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers dat de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine 2,123 euro is. Een paar dagen eerder was dat nog 0,015 cent minder hoog.