Niet alleen koophuizen, maar ook huurwoningen zijn duurder dan ze ooit zijn geweest. Dat blijkt uit cijfers over het vierde kwartaal van 2021 van huurwoningplatform Pararius. Vooral in Rotterdam en Eindhoven gingen de huurprijzen de afgelopen maanden hard omhoog.

De tarieven per vierkante meter waren in het laatste kwartaal van vorig jaar 5,3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. Het is de grootste stijging in ruim drie jaar. Door de stijging liggen de prijzen nu op hoogste punt sinds het platform elf jaar geleden is begonnen met meten. Gemiddeld betaal je in Nederland 17,02 euro per vierkante meter per maand.

Huurhuizen zijn volgens Pararius-directeur Jasper de Groot duurder geworden door het kleine aanbod van huurwoningen in de vrije sector, in combinatie met de problemen op de markt voor koopwoningen.

Veel huishoudens verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen geen koophuis kopen. Daardoor moeten ze particulier huren, maar daar is het aanbod beperkt en dus gaan de prijzen omhoog.

Van de vijf grootste steden van het land schoten de tarieven in Eindhoven het hardst omhoog: een plus van 11,7 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. Ook Rotterdam en Den Haag noteerden flinke stijgingen van respectievelijk 9,7 en 6,7 procent.

In Amsterdam ging de gemiddelde huurprijs met slechts 1,7 procent omhoog. Wel is de prijs daar hoger dan in de rest van het land. In de hoofdstad betaal je gemiddeld 22,45 euro per vierkante meter. Eindhoven is van de grootste steden de goedkoopste, met een gemiddeld tarief van 15,76 euro.