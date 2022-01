Minstens 185 Nederlandse patiënten hebben gezondheidsklachten die mogelijk samenhangen met ondeugdelijke Philips-apparaten tegen slaapapneu, meldt Het Financieele Dagblad (FD). De patiënten hebben twee rechtsbijstandsverzekeraars en een gespecialiseerd advocatenkantoor ingeschakeld.

De klachten gaan om beademingsapparatuur die wordt gebruikt door patiënten met slaapapneu, een chronische aandoening waardoor de ademhaling tijdens de slaap veelvuldig stokt.

Het schuim in de apparaten dat geluid moet dempen, is mogelijk gevaarlijk. Het kan in kleine deeltjes breken en bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met sommige schoonmaakmiddelen.

Philips waarschuwde in april 2021 voor het eerst dat het gebruik van de apparaten kan leiden tot verschillende aandoeningen en gezondheidsklachten.

In oktober stelden vier Nederlandse gebruikers Philips al aansprakelijk voor hun gezondheidsproblemen. Nog eens honderd andere patiënten hebben zich bij hen aangesloten, laat advocaat Mark de Hek van advocatenkantoor SAP uit Amersfoort aan het FD weten.

SAP vertegenwoordigt deze patiënten en dringt momenteel bij het Nederlandse concern aan op het vrijgeven van diverse testresultaten over de apparaten. Zo'n tachtig andere patiënten laten zich bijstaan door respectievelijk DAS en Achmea Rechtsbijstand. Zij gaan na of ze Philips aansprakelijk zullen stellen.