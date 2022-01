In 2021 is wereldwijd voor zo'n 3,6 miljard euro aan cognac verkocht, meldt Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) maandag. De koepelorganisatie zegt dat er vooral in de Verenigde Staten en China meer van de Franse sterke drank verkocht is.

In de Verenigde Staten werden 115 miljoen flessen aan de man gebracht, een toename van 11 procent. De Amerikaanse markt blijft daarmee de grootste afzetmarkt voor cognac. In China steeg de verkoop vorig jaar met 56 procent naar 34 miljoen flessen, terwijl in Europa met 37,1 miljoen flessen 8 procent meer verkocht werd.

Eerder lieten producten als Rémy Cointreau en Pernod Ricard, dat onder meer Martell Cognac maakt, al weten dat hun verkoop over 2021 hoger uit zou vallen.

Volgens het BNIC was de druivenoogst van het afgelopen jaar goed voor 867,312 hectoliter, waarmee de sector toekomstige groei in ruime mate zou kunnen ondersteunen.