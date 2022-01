De voorzitter van Credit Suisse heeft zijn ontslag ingediend omdat hij vorig jaar de coronaregels heeft geschonden. António Horta-Osório woonde onder andere een tenniswedstrijd op Wimbledon bij, terwijl hij in quarantaine had moeten gaan, schrijft de BBC maandag.

De topman van de wereldwijd opererende bank was pas negen maanden in dienst bij Credit Suisse. Hij was afkomstig van Lloyds Banking Group en kwam naar de Zwitserse financiële instelling in een tijd dat zich daar juist een reeks schandalen had afgespeeld.

Zo was het bedrijf onder meer betrokken bij frauduleuze leningen en spionage. Horta-Osório moest schoon schip maken bij de bank.

De topman heeft in juli vorig jaar de quarantaineregels geschonden die op dat moment in Engeland golden. Een intern onderzoek daarnaar heeft hem nu alsnog de das omgedaan. Horta-Osório besloot tegen de coronamaatregelen in de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Matteo Berrettini bij te wonen.

Credit Suisse heeft een nieuwe voorzitter benoemd.