In China is vorig jaar 4,07 miljard ton aan steenkolen gewonnen, 4,7 procent meer dan een jaar eerder en daarmee een nieuw record. Dat blijkt maandag uit gegevens van de Chinese regering, waar onder meer The Guardian over schrijft. Met het opvoeren van de winning van steenkool wil China zich indekken tegen eventuele gastekorten en daarmee problemen in de energievoorziening.

In december werd het record voor de hoeveelheid gewonnen steenkool op maandbasis ook al gebroken. De laatste maand van het jaar was goed voor ruim 384 miljoen ton, fors meer dan het vorige record van dik 370 ton een maand eerder. De regering had mijnbouwbedrijven opgeroepen alles op alles te zetten om de economische motor niet te laten stokken.

De toename van de winning van steenkool in China past in een wereldwijd patroon. Volgens het internationaal energieagentschap IEA is vorig jaar 9 procent meer steenkolen verstookt voor de stroomvoorziening.

In december werd in China het eerste deel van de Shanghaimiao-kolencentrale in gebruik genomen. De elektriciteitscentrale is met een gepland vermogen van 4 gigawatt de grootste in aanbouw zijnde kolencentrale van het land.