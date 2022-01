De afgelopen jaren komen er in Nederland elk jaar zo'n tien slijterijen bij, terwijl we over de hele linie niet meer zijn gaan drinken. Volgens voorzitter Petra de Boevere van de Koninklijke SlijtersUnie zijn we vooral luxere dranken gaan nuttigen, die ook wat meer mogen kosten. Daarbij heeft de Nederlandse slijter een voordeel ten opzichte van de supermarkt.

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) telde Nederland in 2021 ruim 2.069 slijterijen, echte speciaalzaken in drank. Dat waren er vijf jaar eerder net iets meer dan tweeduizend. "Dat is wel een kentering vergeleken met het verleden", zegt De Boevere. "Toen werden het er juist steeds minder."

Alle cijfers over drankgebruik wijzen er juist op dat we steeds minder alcohol drinken. De voorzitter van de SlijtersUnie beaamt dat. "Maar als we drinken, zijn het dranken van hogere kwaliteit. En consumenten weten wel dat ze dan beter bij de slijter dan bij de supermarkt terechtkunnen."

Dat is in het buitenland wel anders. "Daar vind je een veel bredere en betere selectie in de supermarkten dan in Nederland." Bovendien is de drank in het buitenland overwegend voordeliger dan in Nederland. "Slijterijen in de grensregio's hebben daar wel last van."

Jongere drinker kiest tegenwoordig voor champagne

Het zijn niet alleen de verstokte liefhebbers van alcoholische dranken, maar ook de startende drinkers die voor luxere dranken kiezen. "Jongeren drinken tegenwoordig zelfs champagne", zegt De Boevere.

Slijterijen profiteren nu ook van de lockdown, waardoor de horeca dicht is en mensen thuis aan de borrel en cocktail gaan. "Misschien dat iets van die trend beklijft."

Uit de KVK-cijfers blijkt dat veruit de meeste slijterijen in de Randstad zijn te vinden, zowel in aantal als per hoofd van de bevolking. In Noord-Holland zijn het er zestien per 100.000 inwoners, in Utrecht bijna dertien en in Zuid-Holland iets meer dan twaalf.