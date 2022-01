In het derde kwartaal van 2021 zijn 8.036 nieuwbouwwoningen verkocht, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om het grootste aantal sinds het statistiekbureau zeven jaar geleden is begonnen met het bijhouden van de cijfers. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis was 471.787 euro, maar liefst 12,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Met een plus van 17,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020 ging ook de prijs van bestaande bouw in het derde kwartaal de hoogte in. Het was de grootste stijging in 21 jaar. Gemiddeld betaalden kopers 400.935 euro.

De gemiddelde koopprijs van nieuwbouw en bestaande bouw samen kwam uit op een plus van 16,8 procent. Vorige week bleek al dat Nederland daarmee binnen de Europese Unie bijna aan de top staat. Alleen in Tsjechië, Litouwen en Estland stegen de prijzen nog harder. De kleinste stijgingen waren er in Cyprus, Spanje en Italië. In geen enkel land daalden de prijzen.

Cijfers over het vierde kwartaal heeft het CBS nog niet. Makelaarsvereniging NVM kwam al wel met cijfers en daaruit bleek dat de huizenprijzen in de laatste drie maanden van vorig jaar nog harder zijn gestegen dan in de drie maanden daarvoor. Het ging om een plus van 20,7 procent.