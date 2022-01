Vrijwel alle hypotheekverstrekkers hebben afgelopen week hun hypotheekrentes verhoogd. Het gaat om verhogingen van gemiddeld zeven tot acht honderdsten, meldt hypotheekadviseur Van Bruggen maandag. Onder meer marktleider Rabobank schroefde zijn rentes op en heeft inmiddels besloten om dat deze week opnieuw te doen.

De hypotheekrentes zijn al geruime tijd zeer laag. Maar in het najaar, toen veel hypotheekverstrekkers de rentes verhoogden, kwamen de eerste tekenen dat de bodem leek te zijn bereikt.

Vorige week was het opnieuw zover. De rentes gingen over de hele breedte van de markt omhoog: bij tarieven met een rentevaste periode van vijf tot en met dertig jaar. De meeste wijzigingen waren er volgens Van Bruggen bij de rentevaste periodes van tien en twintig jaar.

De oorzaak van de verhogingen is dat marktrente, bijvoorbeeld de rentes die banken elkaar vragen, in de afgelopen weken omhoog is gegaan. De hypotheekrente beweegt vaak mee met de marktrente.

Ondanks de recente verhogingen staan de hypotheekrentes gemiddeld nog altijd ruim 0,1 procentpunt lager dan het gemiddelde van afgelopen jaar. Of er de komende tijd meer verhogingen komen, durft Van Bruggen niet te voorspellen. Dat zal afhangen van de marktrente en de inflatie.