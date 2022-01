Drogisterijen hebben snel geschakeld nadat vorige week bekend was geworden dat het dragen van stoffen en zelfgemaakte mondkapjes wordt afgeraden en het dragen van een mondmasker op meer plekken gewenst is. Volgens de koepel van drogisterijen CBD is in de meeste winkels en online nu alles op voorraad.

"We zijn na het advies van het OMT al als een razende mondkapjes van het type 2 gaan inkopen", zegt directeur Jos Jongstra van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, dat circa 2.300 drogisterijen vertegenwoordigt. "Je krijgt op zo'n moment ook heel veel aangeboden vanuit de markt, maar je wilt wel zakendoen met betrouwbare partners. Die je kent."

"We bieden nu alles aan", zegt José Mes van de Kruidvat- en Trekpleister-drogisterijen. "Sinds vrijdag boden we de type 2-mondkapjes online aan en vanaf vandaag ook in alle winkels." Dat is ook bij de supermarkten van Albert Heijn zo. laat een woordvoerder weten.

En op bol.com is volgens een woordvoerder van het platform ook voldoende aanbod van de verschillende typen. Overal worden ook de 'gewone' wegwerpmondkapjes nog verkocht. Die worden, in tegenstelling tot de stoffen exemplaren, niet afgeraden.

Het type 2, ofwel medisch mondkapje, wordt nu aangeraden. Naast het gewone type 2 is er ook nog een type 2R. "Die met de toevoeging R zijn waterafstotend", weet de woordvoerder van Kruidvat en Trekpleister. Ook bij Etos lopen de schappen zowel digitaal als fysiek weer vol met verschillende soorten mondkapjes.

'Wie had gedacht dat we nu alles van mondkapjes zouden weten?'

"We vullen ook de FFP2-mondkapjes weer aan." Daar was veel vraag naar de afgelopen weken. Dit zijn mondmaskers die in sommige andere landen verplicht zijn, zoals in wintersportland Oostenrijk. Hier worden ze geadviseerd voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

"Wie had gedacht dat we nu alles van mondkapjes zouden weten?", vraagt Jongstra van het CBD retorisch. "Waar het meest van zal worden ingekocht de komende weken zal afhangen van hoe de consument het oppakt."

De inkoop van de types waar veel vraag naar is, zal structureel worden. "Hoe dan ook zijn we inmiddels multimondkapje."