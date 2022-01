Stichting Car Claim, die eerder aanklachten tegen Volkswagen, Renault en Dacia indiende vanwege sjoemelsoftware, dient nu ook een claim in tegen Peugeot, Citroën, DS en Opel. Volgens de organisatie hebben ook die merken over de uitstoot van hun dieselauto's gelogen door gebruik te maken van malafide software.

Door het vermeende gesjoemel lijkt de uitstoot van de auto's tijdens tests lager dan werkelijk het geval is, aldus de stichting. In werkelijkheid zouden de auto's achttien keer meer stikstof uitstoten dan wettelijk is toegestaan.

Het zou gaan om in totaal meer dan 300.000 Nederlandse dieselauto's, die verkocht zijn tussen 1 september 2009 en 1 september 2019. Om welke modellen het precies gaat, is niet duidelijk.

Ook de Nederlandse importeur en autodealers van de vier merken worden gedagvaard, evenals Stellantis, het moederbedrijf van de betreffende merken. Daarnaast krijgt General Motors een dagvaarding, omdat Opel daar deel van uitmaakte in de jaren waarover de aanklacht gaat.

Claim bedraagt 3 miljard euro

Met de aanklacht hoopt de stichting op compensatie voor bezitters van de auto's. Het zou gaan om een totaalbedrag van 3 miljard euro. "Automobilisten die dachten te betalen voor een combinatie van rijcomfort en duurzaamheid, komen van een koude kermis thuis. Zij hebben een gebrekkig product gekocht dat niet aan de wet voldoet", zegt Guido van Woerkom, de voorzitter van Stichting Car Claim.

Peugeot en Citroën worden in Frankrijk al vervolgd voor een vergelijkbare aanklacht. In Duitsland trof Opel een miljoenenschikking om vervolging te voorkomen.

De aanklacht is een volgend hoofdstuk in het schandaal dat bekendstaat als dieselgate. Dat begon in 2015 bij Volkswagen, waar sjoemelsoftware om uitstoot te manipuleren als eerst werd ontdekt. Die zaak leidde tot een stapel aanklachten tegen de Duitse autofabrikant. Miljoenen auto's moesten worden teruggeroepen.