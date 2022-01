Het aantal transacties was vorig jaar bij fysieke winkels ondanks de lockdowns nog altijd tien maal zo groot als online. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. In totaal rekenden we 5,87 miljard keer af bij de normale kassa, voor een bedrag van 146 miljard euro.

Daarbij is vooral het contactloos betalen zeer populair. Slechts bij een op de tien transacties steken we de kaart nog in de betaalterminal. Alle overige betalingen worden gedaan door de pinpas tegen de terminal te houden of met wearables, zoals een smartwatch of smartphone. Die wearables nemen een kwart van de contactloze betalingen voor hun rekening.

Het gebruik van contant geld was vorig jaar een stuk minder populair dan betalen met de pinpas. In totaal is 1,35 miljard keer afgerekend met cash. Dat is net zo vaak als het jaar ervoor, maar fors minder (-40 procent) dan in het laatste precoronajaar. De pandemie heeft er dus voor gezorgd dat het aantal contante betalingen flink kromp.

Al jaren kopen Nederlanders steeds vaker iets online en ook vorig jaar steeg het aantal webaankopen weer. Dit keer met 14 procent. De stijging van de online uitgegeven bedragen is nog wat sterker: 20 procent. We kopen dus meer online en ook nog voor een gemiddeld hoger bedrag. Toch is het webwinkelen nog lang niet zo groot als het 'normale' shoppen.

Betalen met de acceptgiro loop volgens Betaalvereniging Nederland "op zijn laatste benen". Het gebruik ervan liep vorig jaar met 30 procent terug naar 4,43 miljoen acceptgiro's. Het is de sterkste daling ooit. Zo'n 40 miljoen gele papiertjes zijn vorig jaar ongebruikt weggegooid, omdat het betreffende bedrag op een andere manier is overgemaakt.