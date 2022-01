In Egypte wordt gewerkt aan de verbreding van een deel van het Suezkanaal. De verbeteringen moeten worden aangebracht op het stuk waar in maart vorig jaar het containerschip Ever Given vastliep en voor een dagenlange blokkade zorgde. De werkzaamheden moeten in juli 2023 afgerond zijn, zegt het hoofd van kanaalautoriteit SCA zondag.

Op basis van de in mei 2021 aangekondigde plannen wordt het kanaal over een lengte van 40 kilometer ongeveer 40 meter verbreed. Ook wordt het kanaal op dat stuk uitgediept tot 22 meter.

Het 40 kilometer lange traject van het zuidelijke deel van het Suezkanaal krijgt er over een lengte van 10 kilometer bovendien een parallelle waterweg bij.

Het is niet voor het eerst dat er een tweede kanaal wordt aangelegd. In 2015 werd elders langs het Suezkanaal een vergelijkbare parallelle waterweg in gebruik genomen, maar dan een van 35 kilometer.

Ondanks de opstopping als gevolg van het vastlopen van de Ever Given beleefde het Suezkanaal in 2021 een recordjaar. Het scheepsverkeer nam met 10 procent toe tot meer dan 20.000 vaartuigen, terwijl de omzet met 12,8 procent opliep tot 6,3 miljard dollar (5,5 miljard euro).