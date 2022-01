De stap van mogelijk op afspraak winkelen naar afspraakloos winkelen heeft zaterdag niet tot problemen geleid bij Nederlandse winkels. Enkele grote ketens zeggen zaterdag tegen NU.nl dat er eindelijk weer sprake is van een normale zaterdag.

Waar de Nederlandse winkelstraten zich na de berichtgeving van donderdag gingen voorbereiden op winkelen op afspraak, hoorden ze vrijdag dat die afspraak niet langer nodig was. Winkeliers kunnen dus - op enkele maatregelen na, zoals een mondkapjesplicht, een maximumaantal klanten en een vroegere sluitingstijd - weer shoppers in hun winkels verwelkomen.

Dat die verandering zo kort van tevoren werd aangekondigd, heeft geen problemen veroorzaakt. "We hadden vrijdag de online module voor het winkelen op afspraak al klaargezet en toen kregen we het positieve nieuws", vertelt een woordvoerder van MediaMarkt. De keten hoefde door de verandering niet ineens op zoek naar extra personeel. "Al onze collega's hebben de afgelopen tijd gewoon doorgewerkt, maar dan met iets andere taken, dus dat was niet nodig."

Ook Action en Mirage Retail Group, bekend van Blokker, BCC en Intertoys, laten weten dat alles op rolletjes loopt. "We hadden alle scenario's van tevoren klaarliggen, dus we waren op alles voorbereid", zegt een woordvoerder van Mirage Retail Group.

De winkeliers hadden er zaterdag bovenal gewoon weer zin in. "Heel veel teams zijn enthousiast en ik hoorde vanmorgen een winkelier gefeliciteerd worden met de heropening", laat branchevereniging INretail weten. Ook MediaMarkt laat weten dat iedereen "zeer enthousiast" is. "Het voelt eigenlijk weer als een heel normale zaterdag", sluit de woordvoerder van het Blokker-moederbedrijf af.